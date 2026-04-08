WINTERSWIJK — Indrukwekkend docudrama ‘The Voice of Hind Rajab’ te zien in Filmhuis Winterswijk

Op dinsdag 21 april 2026 draait in Filmhuis Winterswijk de aangrijpende film The Voice of Hind Rajab. De film is te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur en vertelt het waargebeurde verhaal van een zesjarig Palestijns meisje in levensgevaar.

Het docudrama reconstrueert de gebeurtenissen van 24 januari 2024, wanneer Hind Rajab vanuit Gaza in paniek de Palestijnse Rode Halve Maan belt. Ze zit gewond in een auto, omringd door overleden familieleden, terwijl er geschoten wordt. Hulpverleners proberen haar aan de lijn te houden en tegelijkertijd een ambulance te regelen, maar bureaucratische en militaire obstakels maken hulp vrijwel onmogelijk.

De film, geregisseerd door Kaouther Ben Hania, maakt gebruik van echte geluidsopnames van het incident. De gebeurtenissen in de alarmcentrale worden door acteurs nagespeeld. Juist doordat het geweld buiten beeld blijft en alleen hoorbaar is, komt het verhaal extra hard binnen.

The Voice of Hind Rajab ging in première op het Filmfestival van Venetië, waar de film een staande ovatie kreeg en de Grote Juryprijs won. Ook internationaal wordt de film geprezen om zijn indringende en emotionele impact.

De vertoningen in Winterswijk zijn toegankelijk voor iedereen; lidmaatschap of donateurschap is niet vereist.

Met deze film brengt Filmhuis Winterswijk een indringend en actueel verhaal naar het lokale publiek, dat niemand onberoerd zal laten.

