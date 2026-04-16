GROENLO — Kinks-tribute sluit muziekseizoen af bij Taste

Het livemuziekseizoen bij wordt zaterdag 25 april afgesloten met een optreden van de Arnhemse tributeband KicK some KinKs. De band brengt een ode aan The Kinks en speelt bekende nummers als You Really Got Me en Lola, aangevuld met minder bekende albumtracks.

Volgens organisator Roland was het een succesvol seizoen met veel livebands. In de zomermaanden stopt de livemuziek tijdelijk. “Het is simpelweg te warm binnen en we kunnen niets openzetten,” aldus de organisatie. In mei en juni richt Taste zich op andere activiteiten zoals pubquizzen, bedrijfsfeesten en besloten bijeenkomsten. In juli en augustus is het café grotendeels gesloten, met uitzondering van de Grolse Kermis, waar de band Almost Erased op zondagmiddag optreedt.

De afsluiter van zaterdag belooft volgens Taste een muzikale reis door de jaren 60 tot en met 90 te worden, met ervaren muzikanten die het repertoire van The Kinks tot leven brengen.

De deuren openen om 20.00 uur, het optreden begint om 21.00 uur. Kaarten zijn nog verkrijgbaar via de website van Taste en mogelijk aan de deur zolang de voorraad strekt.

Meer informatie en tickets: https://rockcafetaste.stager.co/shop/default

