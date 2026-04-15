GROENLO — Deel Oude Papendijk verdwijnt mogelijk als openbare weg in Groenlo

Een deel van de Oude Papendijk in Groenlo verdwijnt mogelijk als openbare weg. De gemeente Oost Gelre wil het betreffende stuk onttrekken aan de openbaarheid en overdragen aan bewoners, als onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Eefseler Esch. Het gaat om een gedeelte ter hoogte van Oude Papendijk 6. Als de gemeenteraad instemt, wordt dit stuk weg geen openbaar terrein meer en komt het in handen van de aangrenzende bewoners. Het voorstel is inmiddels door het college vastgesteld en ligt binnenkort voor bij de raad.

De maatregel hangt samen met de bouwplannen voor Eefseler Esch. Met omwonenden zijn afspraken gemaakt om overlast zoveel mogelijk te beperken. Het afsluiten en overdragen van dit deel van de weg maakt daar onderdeel van uit. Tegelijk betekent het dat de gemeente geen onderhoud meer hoeft uit te voeren aan dit stuk, wat kosten bespaart.

Op een bijgevoegde tekening is te zien om welk gebied het precies gaat. Daarop staan onder meer het wegdeel zelf en omliggende stukken grond aangegeven, samen goed voor enkele honderden vierkante meters.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 28 april in de commissie en neemt naar verwachting op 12 mei een definitief besluit. Tot die tijd blijft de situatie ongewijzigd.

