BREDEVOORT — Internationale Lenteboekenmarkt bij Koppelkerk in Bredevoort

Op zondag 19 april vindt op het buitenterrein van de Koppelkerk de Internationale Lenteboekenmarkt plaats. De markt wordt georganiseerd door Bredevoort Boekenstad en trekt jaarlijks boekenliefhebbers uit binnen- en buitenland. Van 10.00 tot 17.00 uur presenteren Nederlandse en Duitse boekhandelaren een breed aanbod aan boeken. Bezoekers kunnen struinen langs kramen met onder meer literatuur, poëzie, reisboeken, stripboeken en kinderboeken. Ook zijn er zeldzame uitgaven, oude tijdschriften en ansichtkaarten te vinden.

De boekenmarkt maakt deel uit van een reeks van vijf internationale boekenmarkten die jaarlijks in Bredevoort worden gehouden. Het historische vestingstadje staat bekend als boekenstad en vormt daarmee een passend decor voor het evenement.

De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het buitenterrein aan de Koppelstraat 35.

