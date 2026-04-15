GROENLO — De Mattelier gered na ingrijpen gemeente: ‘ruimte voor groei’

289 keer bekeken

De toekomst van cultureel centrum in Groenlo is voorlopig veiliggesteld. Na maanden van financiële onzekerheid is een akkoord bereikt tussen de organisatie, de gemeente Oost Gelre en de Belastingdienst. Daarmee is een dreigend faillissement afgewend en kan het centrum verder onder de naam ‘Mattelier 2.0’. De problemen kwamen in september vorig jaar aan het licht. Uit gemeentelijke stukken bleek dat het voortbestaan van De Mattelier serieus in gevaar was. Ingrijpen bleek noodzakelijk om sluiting te voorkomen.

De speelt een sleutelrol in de oplossing. Een schuld van ruim 129.000 euro wordt kwijtgescholden en daarnaast ontvangt De Mattelier de komende drie jaar jaarlijks 30.000 euro. Ook de Belastingdienst werkt mee aan een bredere schuldsanering. Voorwaarde is wel dat alle betrokken partijen concessies doen. Zo ontvangen vrijwilligers voorlopig geen vergoeding, een ingrijpende maatregel voor het centrum dat juist op hen draait.

Volgens het bestuur is inmiddels een nieuwe fase aangebroken. Met ‘Mattelier 2.0’ wil de organisatie inzetten op vernieuwing en groei. Wekelijks trekt het centrum zo’n 750 bezoekers en er liggen plannen om het aanbod verder uit te breiden met activiteiten voor onder meer jongeren en ouderen.

Bij het hersteltraject werd een externe adviseur ingeschakeld, die hielp om het oorspronkelijke beleidsplan financieel haalbaar te maken en partijen weer aan tafel te krijgen. Ondertussen wordt gezocht naar een nieuwe parttime directeur. Huidig directeur Tonnie Zieverink blijft voorlopig aan tot er een opvolger is gevonden. De steun van de gemeente is tijdelijk en geldt voor maximaal drie jaar. In die periode moet De Mattelier doorgroeien naar een financieel zelfstandige organisatie. De komende jaren zullen uitwijzen of die nieuwe koers voldoende is om het centrum definitief uit de problemen te houden.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in