GELDERLAND — Boerderijen openen hun deuren tijdens Campina Open Boerderijdagen

137 keer bekeken

Boeren in Gelderland openen in mei hun erf voor publiek tijdens de Campina Open Boerderijdagen. Op vrijdag 15 mei en maandag 25 mei krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen van het boerenleven en ontdekken zij waar zuivelproducten vandaan komen.

Tijdens deze landelijke actie doen ook meerdere boerderijen in de Achterhoek mee, onder meer in Beltrum, Neede en Baak. Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur gratis langskomen.

Op de deelnemende melkveebedrijven is van alles te doen. Kinderen kunnen meedoen aan spelletjes en opdrachten, terwijl volwassenen uitleg krijgen over het werk op de boerderij. Ook is er aandacht voor hoe melk wordt verwerkt, van gras tot eindproduct. Koeien zijn van dichtbij te bekijken en boeren vertellen over hun dagelijkse werkzaamheden.

De open dagen sluiten aan bij een bredere ontwikkeling waarbij boeren steeds vaker laten zien hoe zij werken en omgaan met thema’s als duurzaamheid en energie. Zo wekken sommige bedrijven zelf energie op met zonnepanelen, windmolens of mestvergisting.

De Campina Open Boerderijdagen worden dit jaar voor de 19e keer georganiseerd. Voor het eerst doen ook boerderijen in België mee.

Meer informatie en een overzicht van alle deelnemende locaties is te vinden via .

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in