OOST-ACHTERHOEK — Voorlezen, ontmoeten en ontdekken tijdens Boekjes & Babbels in de bieb

120 keer bekeken

In de Bibliotheken van Oost-Achterhoek staat in mei weer het populaire voorleesuurtje Boekjes & Babbelsⓘ op het programma. Tijdens deze bijeenkomsten wordt op verschillende locaties voorgelezen aan baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar, samen met hun ouders. De activiteiten beginnen steeds om 10.30 uur en zijn vrij toegankelijk; aanmelden is niet nodig.

Het initiatief is bedoeld om jonge kinderen al vroeg kennis te laten maken met boeken en taal. Voor de allerkleinsten gebeurt dit vaak aan de hand van een thema met meerdere boekjes en kleine activiteiten. Bij peuters staat meestal één prentenboek centraal, dat bijvoorbeeld via een kamishibaiⓘ (vertelkastje) tot leven wordt gebracht.

Naast het voorlezen is er ruimte voor ontmoeting. Ouders kunnen met elkaar in gesprek gaan, ervaringen delen en ondertussen samen met hun kind boeken uitzoeken. Ook krijgen zij informatie over (voor)lezen en het aanbod van de bibliotheek. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar. Voor baby’s is er bovendien het BoekStartkoffertjeⓘ met gratis boekjes en tips.

De bijeenkomsten vinden plaats in onder meer Winterswijk, Borculo, Lichtenvoordeⓘ , Eibergen, Neede, Groenlo en Ruurlo. In Groenlo is Boekjes & Babbels op donderdag 21 mei.

Meer informatie en alle data zijn te vinden via Bibliotheek Oost-Achterhoekⓘ :

https://www.oostachterhoek.nl/boekjesbabbels

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in