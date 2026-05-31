Inwoners Oost Gelre gevraagd naar mening over aardgasvrij wonen

Inwoners van de kunnen tot en met 16 juni hun mening geven over de overstap naar duurzame warmte. Via een digitale raadpleging wil de gemeente achterhalen wat inwoners belangrijk vinden bij het stoppen met het gebruik van aardgas. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het nieuwe Warmte- en koudeprogramma dat eind 2026 wordt vastgesteld.

De overstap naar duurzame alternatieven zoals warmtepompen of warmtenetten heeft gevolgen voor iedereen in de regio. De raadpleging wordt uitgevoerd door bureau Populytics in samenwerking met andere Achterhoekse gemeenten. Onder de deelnemers worden tien VVV-cadeaubonnen verloot. Meedoen is eenvoudig en duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. U krijgt vragen en dilemma’s voorgelegd. Er zijn geen goede of foute antwoorden: uw mening telt.

Voor inwoners die hulp nodig hebben bij het online invullen van de vragenlijst worden twee inloopmomenten georganiseerd:

Op donderdag 4 juni kunnen geïnteresseerden tussen 09.30 en 11.30 uur terecht in in . Een tweede bijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 juni van 15.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis in .

