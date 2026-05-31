NEEDE — N18 tussen Neede en Groenlo dicht door onderhoud aan bermen
Weggebruikers op de N18 moeten dit weekend rekening houden met vertraging. De weg is sinds zondagochtend 31 mei 05.00 uur volledig afgesloten tussen Neede en Groenlo in de richting naar Varsseveld. De afsluiting duurt tot maandagochtend 1 juni 06.00 uur.
Tijdens dit weekend voert Rijkswaterstaat noodzakelijk onderhoud uit aan de bermen langs de autoweg. Door de werkzaamheden zijn ook de tussenliggende op- en afritten bij Eibergen en de aansluiting Groenlo-Laarberg niet bereikbaar voor verkeer. Voor de veiligheid van de wegwerkers geldt op de nabijgelegen weggedeelten een tijdelijke snelheidsbeperking van maximaal 50 kilometer per uur.
Er is een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande verkeer, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot dertig minuten. Hulpdiensten hebben in geval van nood wel doorgang via de afgesloten weggedeelten. Maandagochtend voor de ochtendspits wordt de weg weer volledig vrijgegeven voor al het verkeer.
