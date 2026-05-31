ACHTERHOEK — Pieterpad krijgt rolstoelvriendelijke variant: route loopt ook door de Achterhoek
Het bekende Pieterpad heeft sinds deze week een officiële rolstoelvriendelijke variant van ruim 500 kilometer. De aangepaste route loopt ook door de Achterhoek, onder meer via de omgeving van Braamt, Vorden en Zelhem. Daarmee wordt het populaire langeafstandswandelpad toegankelijker voor mensen die gebruikmaken van een offroad rolstoel, scootmobiel, rollator of kinderwagen.
De nieuwe route is ontwikkeld door stichting Moving Beyond Limits in samenwerking met Stichting Pieterpad. De afgelopen twee jaar werd onderzocht welke delen van het oorspronkelijke Pieterpad geschikt zijn voor all-terrain hulpmiddelen. Waar nodig zijn omleidingen aangelegd om obstakels zoals trappen, steile hellingen en moeilijk begaanbare paden te vermijden. Volgens de initiatiefnemers is 84 procent van de oorspronkelijke route behouden gebleven. Voor de resterende delen werd ongeveer 82 kilometer aan alternatieve trajecten ontwikkeld. Daarmee is volgens de organisaties de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa ontstaan.
De route biedt wandelaars toegang tot natuurgebieden, bossen en heidevelden die voor veel mensen met een lichamelijke beperking moeilijk bereikbaar zijn. Langs de route is ook informatie beschikbaar over toegankelijke toiletten, accommodaties, vervoer en geschikte hulpmiddelen.
Meer informatie is te vinden op: Pieterpad|
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in