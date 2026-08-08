ACHTERHOEK — Is 2026 een slecht wespenjaar?

Wie deze zomer weinig wespen heeft gezien, is niet de enige. Ook elders in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk worden opvallend lage aantallen gemeld. Toch is nog niet vast te stellen of 2026 daadwerkelijk een slecht wespenjaar is. Betrouwbare landelijke cijfers ontbreken.

Volgens de Wespenstichting vertoont 2026 overeenkomsten met 2024. Langdurige en hevige regenval kan beginnende wespennesten laten mislukken. Ook extreem warme en droge perioden zijn ongunstig. Er is dan minder nectar beschikbaar en ook het aantal insecten dat als voedsel dient, neemt af. Bovendien kunnen nesten door hoge temperaturen oververhit raken.

Het beeld verschilt echter sterk per plaats. De helpdesk van de Wespenstichting is drukker dan ooit en er zijn meldingen van mensen die drie of meer nesten in of rond hun woning hebben.

Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van wespen wordt van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus de Nationale Wespentelling gehouden. Deelnemers kiezen een plek en noteren gedurende dertig minuten welke wespen en op wespen lijkende insecten zij zien. Meedoen kan één keer, maar ook meerdere keren.

In Nederland leven zestien soorten sociale wespen. Alleen de gewone wesp en de Duitse wesp komen in de zomer regelmatig op zoetigheid af. De resultaten van de telling moeten vooral meer inzicht geven in de verspreiding en onderlinge verhouding van de verschillende soorten.

Tellingen kunnen worden doorgegeven via Tuintelling.nl. Meer informatie en hulp bij het herkennen van soorten staat op de website van de Wespenstichting.