ACHTERHOEK — Landelijke OV-staking treft ook openbaar vervoer in de Achterhoek
Op 9 september legt FNV het werk neer in het openbaar vervoer, wat kan leiden tot verstoringen bij Arriva in de Achterhoek.
Reizigers in de Achterhoek moeten op woensdag 9 september rekening houden met mogelijk grote verstoringen in het openbaar vervoer door een landelijke staking. Vakbond FNV roept medewerkers van het spoor-, streek- en stadsvervoer op om 24 uur het werk neer te leggen.
De staking kan gevolgen hebben voor de treinen en bussen van vervoerder Arriva. Dit kan invloed hebben op de spoorlijnen tussen Zutphen en Winterswijk, en Zutphen en Hengelo. Ook de buslijnen rond Groenlo, Lichtenvoorde, Borculo, Eibergen, Winterswijk en Doetinchem kunnen worden geraakt.
De actie is een protest tegen voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. FNV verzet zich onder meer tegen verslechteringen van de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel treinen en bussen daadwerkelijk uitvallen. Ook de exacte begin- en eindtijden van de staking worden pas in september bekendgemaakt. Reizigers wordt daarom aangeraden vlak voor vertrek de actuele reisinformatie te controleren en waar mogelijk alternatieven te regelen.
Meer informatie over de staking is te vinden op de website van FNV.