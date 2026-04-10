JB Meijers met nieuw werk naar Aalten

De Nederlandse muzikant JB Meijers staat zondag 19 april op het podium bij LSAmusic in Aalten. Het optreden vindt plaats in Oerkroeg Schiller en begint om 15.00 uur. Meijers is al decennialang actief als zanger, gitarist en producer en werkte met artiesten als De Dijk, Barry Hay en The Common Linnets. In 2026 tourt hij met nieuw solowerk, dat voortkomt uit zijn aankomende gitaarrockalbum.

Tijdens het concert in Aalten speelt hij met zijn trio, bestaande uit bassist Jasja J. Offermans en drummer Joost Kroon. De muziek kenmerkt zich door een directe, rauwe sound en teksten die reflecteren op de huidige tijd.

Het optreden wordt georganiseerd door LSAmusic Aalten. Donateurs en sponsoren kregen eerder voorrang bij de kaartverkoop, maar tickets zijn inmiddels ook beschikbaar voor andere muziekliefhebbers.

Kaarten kosten €16 en zijn te bestellen via het verkoopkanaal van LSAmusic.

Wist je dat: JB Meijers niet alleen muzikant is, maar ook als producer werkte met bekende Nederlandse artiesten als Frank Boeijen en Acda en De Munnik?

