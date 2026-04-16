ACHTERHOEK — Steeds meer warmtepompen in Achterhoek: Berkelland koploper

Steeds meer woningen in Gelderland stappen over op een warmtepomp. Inmiddels heeft ruim 1 op de 11 koopwoningen zo’n duurzaam alternatief voor gasverwarming. Dat blijkt uit onderzoek van . In totaal gaat het om bijna 50.000 woningen met een warmtepomp waarvoor subsidie is aangevraagd. Alleen al in 2025 kwamen er ruim 9.500 installaties bij, een stijging van 24 procent.

Binnen Gelderland zijn de verschillen groot. In de Achterhoek springt Berkelland eruit: daar heeft inmiddels 1 op de 7 koopwoningen een warmtepomp. Ook Oost Gelre scoort hoog met bijna 14 procent. De groei hangt samen met de stijgende energieprijzen van de afgelopen jaren. Volgens energie-expert Pim Holstvoogd zijn warmtepompen aantrekkelijker geworden omdat elektriciteit relatief minder duur is geworden dan gas.

De subsidie (ISDE-regeling) speelt daarbij een belangrijke rol. Sinds 2016 kunnen huiseigenaren hiermee een deel van de kosten terugkrijgen.

