WINTERSWIJK — Magische middag met De Gorgels in bibliotheek

In Winterswijk staat zondag 19 april in het teken van fantasie en verhalen tijdens een speciale Gorgels-middag in de bibliotheek. Kinderen zijn vanaf 14.00 uur welkom om kennis te maken met de bijzondere, harige wezentjes uit de bekende kinderboekenreeks van Jochem Myjer.

Tijdens de middag wordt eerst voorgelezen uit het boek De Gorgels, waarna kinderen zelf aan de slag gaan met spelletjes en creatieve knutselactiviteiten. De organisatie wil jonge bezoekers op een laagdrempelige manier laten kennismaken met verhalen, fantasie en creativiteit.

Aanmelden vooraf is niet nodig. Kinderen kunnen samen met hun (groot)ouders gewoon binnenlopen en meedoen aan het programma. De activiteit is vooral bedoeld voor jonge kinderen die houden van voorlezen en zelf creatief bezig zijn.

Met deze middag wil de bibliotheek een gezellige en toegankelijke activiteit bieden tijdens de voorjaarsperiode.

