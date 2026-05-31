BREDEVOORT — Jonge kunstenaars duiken ‘In het diepe’ bij expositie in Bredevoort

214 keer bekeken

In de in is van 5 juni tot en met 23 augustus de expositie ‘In het diepe #4’ te zien. Voor het vierde jaar op rij biedt de culturele instelling een podium aan kunstenaars die recent zijn afgestudeerd aan een kunstacademie. Bezoekers kunnen werk bekijken van Julia Koster, Linne Guldemond, Otso Prunnila, Anne Francien, Sandy Roele en Rende Arends. De expositie laat zien hoe deze jonge makers hun eigen artistieke koers ontwikkelen in de eerste periode na hun opleiding.

De titel ‘In het diepe’ verwijst naar het moment waarop afgestudeerden de beschermde omgeving van de academie verlaten en hun weg moeten vinden als kunstenaar. Tegelijkertijd nodigt de tentoonstelling bezoekers uit om verder te kijken dan de eerste indruk en dieper in de betekenis van de kunstwerken te duiken.

Naast het getoonde werk staat ook het kunstenaarschap zelf centraal. De deelnemers reflecteren op vragen over verwachtingen, identiteit en de rol van de kunstenaar in de maatschappij. Daarmee sluit de expositie aan bij het thema van de voorstelling ‘Ik, een held’ van Theatergroep Smeedwerk, die deze zomer op verschillende buitenlocaties wordt opgevoerd.

De tentoonstelling is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Op deze dagen worden ook instaprondleidingen verzorgd om 14.00 en 15.00 uur. De entree is op basis van een vrije gift, waarbij een bijdrage van vijf euro als richtlijn geldt.

Meer informatie is te vinden op Koppelkerk.

💡 Wist je dat Wist je dat… de jaarlijks jonge kunstenaars selecteert op basis van hun eindexamenwerk en hen zo een eerste podium buiten de kunstacademie biedt?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in