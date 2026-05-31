LOCHEM — Trompetensemble Koninklijk Conservatorium opent zomerconcertseizoen in Lochem

Het zomerconcertseizoen van Stichting Gudula Cultureel gaat vrijdagavond 19 juni van start met een bijzonder optreden in de in . Meer dan twaalf trompetstudenten en docenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag verzorgen vanaf 20.00 uur een gevarieerd concert met muziek uit verschillende stijlperiodes.

Het trompetensemble was in 2024 al te gast in de . Zowel publiek als musici waren destijds zo enthousiast dat een terugkeer niet uit kon blijven. Tijdens het concert worden ditmaal ook de historische orgels van de kerk ingezet in combinatie met de blazers.

De studenten staan onder leiding van docent en solotrompettist Erwin ter Bogt van het Residentie Orkest Den Haag. Ook docenten Gertjan Loot, verbonden aan het Nederlands Philharmonisch Orkest Amsterdam, en Robert-Jan Hoffman van het Residentie Orkest werken mee aan het concert.

Het programma bestaat uit werken van onder anderen Gabrieli, Manfredini, Wagner, Charlier, Padding, Holst, Guilmant, Morales, Lauridsen, Vierne en Mathias. Daarbij wordt gebruikgemaakt van verschillende soorten trompetten, waardoor het publiek een breed scala aan klankkleuren te horen krijgt. Ook de akoestiek van de kerk speelt een belangrijke rol in de uitvoering.

Het concert vindt plaats in de aan de Markt 4 in . De toegang is gratis; bezoekers kunnen bij de uitgang een vrijwillige bijdrage geven.

lochemklassiek.nl

