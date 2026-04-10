DOETINCHEM — OGENE brengt nieuw theaterconcert naar Amphion

Zanggroep OGENE treedt op woensdag 15 april 2026 op in het in Doetinchem. De zussen presenteren daar hun nieuwe theaterconcert Garden of Hera, dat volledig in het teken staat van hun gelijknamige conceptalbum. Tijdens de voorstelling wordt de bekende meerstemmige zang van de groep ondersteund door een liveband. Het publiek kan rekenen op een muzikale mix van pop uit de jaren tachtig, R&B, soul en disco. Een Griekse mythe vormt de rode draad van de show, waarbij de sfeer gedurende de avond verschuift van dag- naar nachtthema’s. Naast nieuw eigen werk brengt de groep covers ten gehore en vertellen de zangeressen persoonlijke verhalen over de oorsprong van hun liedjes.

Het album Garden of Hera is het resultaat van een creatief proces dat drie jaar in beslag nam. De zussen laten in deze productie hun persoonlijke en artistieke groei van de afgelopen periode horen. Zij hebben deze keer een grotere rol gespeeld in het schrijf- en productieproces om de muziek nauwer te laten aansluiten bij hun eigen visie. De voorstelling aan de Hofstraat begint om 20:00 uur.

