NEEDE — Kabouterroute in Neede leidt langs bijzondere deuren en speelplekken

In Neede is een kabouterroute uitgezet langs bijzondere deuren en speelplekken, met een routeboekje verkrijgbaar bij VVV Neede.

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In is een wandelroute uitgezet langs diverse kabouterdeurtjes die verspreid zijn over het dorp. Deze route voert langs bijzondere locaties en speelplekken en vertelt verhalen over de geschiedenis van vanuit het perspectief van kabouters die er al lange tijd zouden wonen.

De route is ongeveer 2,5 kilometer lang en kan worden uitgebreid met verschillende lussen. Bij elke kabouterdeur hangt een gedichtje dat verwijst naar bijzondere verhalen, mensen, locaties of verenigingen uit Neede. Zo wordt de geschiedenis van het dorp op een speelse manier beleefd.

De kabouters in Neede hebben volgens de initiatiefnemers veel gezien: van het dorp als kleine buurtschap met zandpaden en boerderijen tot de groei naar een groter dorp met fabrieken voor textiel en jam. Ondanks alle veranderingen blijft volgens hen de saamhorigheid in Neede onveranderd: mensen helpen elkaar om samen vooruit te komen.

De kabouterroute is tot stand gekomen op initiatief van , VVV Neede en /Speeltuin de Berg. Het bijbehorende routeboekje is verkrijgbaar bij VVV Neede voor 3 euro. De verkoop loopt tot 1 september 2026, zolang de voorraad strekt.

De route is geschikt voor gezinnen en kinderen die willen wandelen, zoeken en spelen in Neede. Het is een manier om het dorp op een andere manier te ontdekken en tegelijkertijd meer te leren over de lokale geschiedenis en gemeenschap.

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