GROENLO — La Bohème te zien in theaterzaal Bommelwereld

Dining Opera Company brengt op vrijdag 2 oktober 2026 de opera La Bohème naar de theaterzaal van in . De voorstelling begint om 20.00 uur.

De opera van Giacomo Puccini vertelt het verhaal van dichter Rodolfo en naaister Mimì, die elkaar ontmoeten in Parijs. Hun liefde vormt de rode draad in een verhaal over vriendschap, armoede en verlies. Tijdens de uitvoering zijn bekende aria’s te horen, waaronder Che gelida manina en Sì, mi chiamano Mimì.

Dining Opera Company speelt de volledige opera in een compacte, theatrale uitvoering met professionele solisten en pianobegeleiding. De cast bestaat uit zangers die ervaring hebben bij onder meer De Nationale Opera, Nederlandse Reisopera, Opera Zuid en de Bayreuther Festspiele. Thomas de Bruijn verzorgt het concept en de regie. De muzikale leiding en pianobegeleiding zijn in handen van Evert-Jan de Groot.

De productie ging in januari 2026 in première in het Parktheater Eindhoven en maakt dit jaar een tournee door Nederland. In wordt de opera als zelfstandige theatervoorstelling gespeeld, zonder diner.

Een toegangskaart kost 30 euro. Daarbij is een consumptie tijdens de pauze inbegrepen. In de zaal zijn geen vaste plaatsen. De voorverkoop voor nieuwsbrieflezers van begint op maandag 3 augustus om 10.00 uur. Vanaf 12 augustus kunnen ook andere belangstellenden kaarten bestellen. Het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via Oost Klassiek.