Kinderen programmeren digitaal huisdier tijdens BIEBlab in Ruurlo en Neede

BERKELLAND – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen in maart hun eigen digitale huisdier programmeren tijdens BIEBlab in de bibliotheek. De workshop vindt plaats op woensdag 4 maart om 15.00 uur in de Bibliotheek Ruurlo en op woensdag 11 maart om 15.00 uur in de Bibliotheek Neede.

Tijdens de middag werken de kinderen met de Micro:bit, een kleine programmeerbare mini-computer. Met sensoren kunnen zij hun digitale huisdier emoties laten tonen en geluiden laten maken. Beginners starten met het coderen van een eenvoudige lichtkrant en leren werken met variabelen. Kinderen die al ervaring hebben, kunnen extra interactieve functies toevoegen via de codesimulator en deze vervolgens op de Micro:bit zetten.

De activiteit wordt georganiseerd door Bibliotheek Oost-Achterhoek en maakt deel uit van het BIEBlab-programma, waarin creatieve technologie centraal staat. In meerdere vestigingen in de regio worden maandelijks workshops aangeboden.

Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek. De kosten bedragen € 4,50 per deelnemer.

