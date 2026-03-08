142 keer bekeken

De gemeente Bronckhorst is gestart met de campagne ‘Ik zie jouw zorg’ om mantelzorgers meer zichtbaar te maken en hen te wijzen op beschikbare ondersteuning. De campagne werd gelanceerd samen met twee mantelzorgers en komt voort uit gesprekken in de gemeenteraad over het mantelzorgbeleid.

Volgens de gemeente verlenen naar schatting zo’n 11.000 inwoners in Bronckhorst mantelzorg aan een partner, familielid, vriend of buur. Veel van hen zien zichzelf echter niet als mantelzorger, omdat zij de zorg vanzelfsprekend vinden. Daardoor vragen zij niet altijd op tijd om hulp, terwijl ondersteuning soms juist hard nodig kan zijn.

Met de campagne wil de gemeente laten zien dat mantelzorg wordt gezien en gewaardeerd. Tegelijkertijd wil Bronckhorst mantelzorgers, hun omgeving en zorgprofessionals informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning.

“Veel inwoners staan dagelijks klaar voor iemand die hen nodig heeft. Dat is waardevol, maar kan ook veel van iemand vragen,” zegt wethouder Hans Puijk. “Met deze campagne willen we laten zien: wij zien jouw zorg én wij zijn er voor je.”

Drie inwoners die mantelzorg verlenen delen in de campagne hun persoonlijke verhaal. Hun ervaringen zijn te lezen op de website van de gemeente. In de komende maanden verschijnen de campagnebeelden op verschillende plekken in Bronckhorst. Later dit jaar wil de gemeente ook met een informatiekeet langs diverse kernen gaan om met inwoners in gesprek te gaan.

Mantelzorgers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het Sociaal Team van de gemeente.

Meer informatie:

https://www.bronckhorst.nl/mantelzorg

https://www.bronckhorst.nl/ondersteuning-voor-mantelzorgers

