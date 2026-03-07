za 7 mrt — Groenlo: 11°C • 3°–17° meer weer →
7 maart 2026

OOST GELRE — OLW komt met handig overzicht in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Scherm­afbeelding 2026-03-07 om 15.01.40

Foto: PR
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Oost Gelre heeft politieke partij OLW een flyer verspreid met een overzicht van haar belangrijkste standpunten. Volgens de partij verschijnen er in de verkiezingsperiode veel berichten op sociale media, maar ontbreekt het vaak aan korte en duidelijke samenvattingen van waar partijen precies voor staan.

Foto: PR

