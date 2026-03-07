OOST GELRE — OLW komt met handig overzicht in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

In de flyer noemt OLW onder meer een aantal concrete speerpunten. De partij wil geen uitbreiding van industrieterreinen en pleit voor het behoud van een groen en landelijk landschap. Ook wil OLW de biodiversiteit herstellen en bij elke kern nieuw bos aanplanten. Verder spreekt de partij zich uit tegen de komst van fastfoodketens zoals McDonald’s in Oost Gelre.

Op het gebied van verkeer en infrastructuur wil OLW meer groen en minder asfalt. Zo is de partij tegen een eventuele verbreding van de N18 naar twee keer twee rijstroken en tegen de aanleg van de zogenoemde Noordtak, een goederenspoorlijn door de regio. Ook wil OLW meer 30 km/u-zones en vaker autovrije schoolomgevingen.

Daarnaast zet de partij in op betaalbare en duurzame woningen voor jong en oud, met nadruk op sociale woningbouw. OLW wil bovendien dat kleine kernen financieel worden ondersteund om voorzieningen en leefbaarheid te behouden.

Voor Groenlo stelt de partij onder meer voor om de stad een beschermd stadsgezicht te geven en de Beltrumsestraat in de weekenden autovrij te maken.

Naast deze speerpunten noemt OLW ook enkele onderwerpen waar de partij de komende tijd extra aandacht voor wil vragen. Daarbij gaat het onder meer om houtstook en luchtkwaliteit, het tegengaan van zogenoemde ‘landjepik’, het gebruik van landbouwgrond voor bollenteelt, het stimuleren van gezond en lokaal voedsel, het voorkomen van nieuwe bedrijventerreinen en verkeers- en parkeerkwesties in Groenlo, zoals plannen rond de Molenberg.

Meer informatie over het volledige programma van OLW is te vinden via de website van de partij:

https://www.olw-oostgelre.nl