ACHTERHOEK — Kinderen stappen in eigen fantasiewereld tijdens BIEBlab met AI en green screen

Kinderen in de Oost-Achterhoek kunnen deze maand hun fantasie tot leven brengen tijdens een speciale editie van BIEBlab. In april 2026 organiseert Bibliotheek Oost-Achterhoek een reeks workshops waarin deelnemers werken met kunstmatige intelligentie en een green screen.

Tijdens de workshop bedenken kinderen eerst hun eigen fantasiewereld of schrijven ze een kort verhaal. Met behulp van AI wordt dit idee omgezet in een unieke afbeelding. Vervolgens stappen ze zelf letterlijk in hun creatie door op de foto te gaan met een green screen. Na afloop krijgen deelnemers hun foto digitaal én geprint mee naar huis.

Naast het creatieve proces leren kinderen ook hoe AI werkt, wat je ermee kunt doen en waar de grenzen liggen. Ook komt het schrijven van goede prompts en het manipuleren van beelden aan bod.

De workshops vinden plaats op meerdere locaties: op 15 april in Ruurlo, 16 april in Winterswijk, 22 april in Borculo en 23 april in Lichtenvoorde, telkens van 15.00 tot 16.30 uur. Deelname kost €4,50 en aanmelden kan via de website van de bibliotheek of bij een van de vestigingen.

Met BIEBlab wil de organisatie kinderen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met creatieve technologie en digitale vaardigheden.

