GROENLO — D.I.T.O. brengt komedie ‘Diagnose: niet meer te redden!’ naar De Mattelier

Toneelvereniging D.I.T.O. uit Groenlo brengt in april de komedie Diagnose: niet meer te redden! op de planken. De eigentijdse ziekenhuisklucht van Rob van Vliet wordt gespeeld in De Mattelier en belooft een avond vol humor en onverwachte situaties.

In de voorstelling belanden artsen, verpleegkundigen en patiënten in een ziekenhuis waar niets loopt zoals gepland. Het publiek maakt onder meer kennis met een gespannen hoofdzuster, een overijverige inspectrice, een onhandige stagiaire en een patiënt met een dominante echtgenote. Ook een charmante dokter met een dubbele agenda en roddelende kamergenoten zorgen voor komische verwikkelingen.

De klucht zit volgens de makers vol herkenbare types, snelle dialogen en onverwachte wendingen. Wanneer alles dreigt mis te gaan, volgt een verrassend en hilarisch slot dat het publiek nog lang zal bijblijven.

De voorstelling staat gepland op 16, 17 en 19 april om 20.00 uur. Kaarten kosten €10 en zijn verkrijgbaar via De Mattelier.

