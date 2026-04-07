LIEVELDE — Koffiemorgen met streektaal en muziek bij Erve Kots in Lievelde

De Dialectkring Achterhook en Liemers organiseert op zondag 12 april een koffiemorgen bij Erve Kots. Tijdens deze bijeenkomst staan streektaal, humor en muziek centraal. Te gast zijn Frans Miggelbrink en Henry Welling. Zij nemen bezoekers mee in herkenbare verhalen uit het dagelijks leven, verteld met een knipoog. Welling verzorgt daarnaast live muziek, met een mix van country en blues in de streektaal.

De koffiemorgen begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Bezoekers zijn vanaf 10.30 uur welkom. De entree bedraagt €10, inclusief twee kopjes koffie of thee.

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden van de dialectkring.

