GROENLO — KUDO-avond bij Taste in Groenlo

In rockcafé Taste in Groenlo staat zaterdag 11 april weer een KUDO-avond op het programma. Tijdens deze laatste editie van het seizoen 2025/2026 krijgen drie bands de kans om zich op het podium te laten zien. De avond begint om 21.00 uur en de toegang is gratis.

KUDO staat voor Kom Uit De Oefenruimte en is bedoeld voor bands die willen optreden, een try-out doen of hun muziek buiten de oefenruimte willen laten horen. De avonden staan bekend om hun verrassende en laagdrempelige karakter.

Op het podium staan deze keer drie uiteenlopende acts. Worst Kaas Scenario is een energieke rockband uit het oosten van het land, die in 2024 werd opgericht in Doetinchem. Heartware brengt bekende rocknummers van onder meer Greta Van Fleet, Led Zeppelin, Muse, Nirvana en AC/DC. Daarnaast betreedt Wu Did That! het podium, een coverband met ervaren muzikanten die al in verschillende samenstellingen hebben opgetreden.

Met deze line-up belooft het opnieuw een gevarieerde en energieke muziekavond te worden in Taste, waar zowel beginnende als ervaren bands zich laten horen aan het publiek.

