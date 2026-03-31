WINTERSWIJK/WOOLD — Zelf vlas zaaien bij Vlasoven te Veene

Stichting Vlasoven te Veene in Winterswijk Woold wil de oude geschiedenis van de vlasbewerking levend houden. Daarbij begint alles met het zaaien van vlas, maar bezoekers kunnen eerst zien hoeveel werk er voorafgaat aan het verzamelen van het zaad. Tijdens een verkoopmoment zijn vrijwilligers bezig met het repelen van de oogst van vorig jaar. Bezoekers mogen daarbij niet alleen kijken, maar ook zelf meehelpen. De stichting is gevestigd aan de Veenweg 1, schuin tegenover nummer 1 in het bosje in Winterswijk Woold.

Wie zelf vlas wil zaaien, kan op zaterdag 11 april 2026 tussen 11.00 en 13.00 uur terecht bij de vlasoven. Daar is een zakje vlaszaad te koop voor 1 vierkante meter vlas. De prijs bedraagt 1,50 euro, contant of via een QR-code. Volgens de stichting is rond de 100e dag van het jaar, ongeveer 10 april, het beste moment om te zaaien. In juni en juli bloeit het vlas met blauwe bloemen.

Wie niet naar Winterswijk Woold kan komen, kan het zaad ook thuis laten bezorgen via info@vlasoventeveene.nl. Daar komen dan 4,40 euro verzendkosten bij. De actie loopt tot 20 april. Meer informatie is te vinden via vlasoventeveene.nl, de pagina over deze actie en via info@vlasoventeveene.nl

