Koninklijke onderscheiding voor Annette Bronsvoort

26 februari 2026 497
Koninklijke20AnnetteBronsvoort-Edit

Foto: PR
497 keer bekeken

OOST GELRE – Burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre heeft donderdagmiddag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens haar afscheidsreceptie werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door de Commissaris van de Koning in Gelderland, Daniël Wigboldus.

Bronsvoort kreeg de onderscheiding vanwege haar inzet op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zij hield zich onder meer bezig met veiligheid, de aanpak van ondermijning, evenementenbeleid en cultuur. Ook zette zij zich in voor samenwerking tussen gemeenten in de grensregio, onder meer rond arbeidsmigratie. Sinds 2017 was zij daarnaast dagelijks bestuurslid van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wordt haar bestuurlijke inzet officieel erkend. De uitreiking vond plaats in het bijzijn van genodigden tijdens haar afscheidsbijeenkomst.

