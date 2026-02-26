Bronsvoort neemt afscheid van Oost Gelre. “Het was een voorrecht dat ik twaalf jaar uw burgemeester mocht zijn.”

629 keer bekeken

OOST GELRE / GROENLO – Burgemeester Annette Bronsvoort heeft donderdag 26 februari 2026 officieel afscheid genomen van Oost Gelre. Eerder die middag ontving zij tijdens haar afscheidsreceptie een Koninklijke onderscheiding. Commissaris van de Koning in Gelderland Daniël Wigboldus benoemde haar tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, als erkenning voor haar bestuurlijke inzet op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

’s Avonds kregen inwoners in Bommelwereld in Groenlo de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. De bijeenkomst trok veel inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen, ondernemers en bestuurders uit de gemeente.

De avond begon in de binnenkomsthal van het Kinderparadijs BommelWereld, waar ongeveer 150 leden van harmonieorkesten uit de verschillende kernen van Oost Gelre zich hadden verzameld voor een muzikale serenade. Na afloop reageerde Bronsvoort zichtbaar onder de indruk. “Dit is allemaal fantastisch,” zei zij. “De kracht van muziek, de kracht van kwaliteit in jullie allemaal, de kracht van dit samenzijn… het is echt overweldigend. Grote klasse. Waanzinnig muzikaal talent. Dank aan alle verenigingen voor het initiatief. Dit ga ik heel goed opslaan.”

Tijdens haar toespraak noemde Bronsvoort de dag “zeer indrukwekkend”. “Ontzettend fijn dat u gekomen bent. Heel, heel erg fijn. Zoveel gezichten gezien, zoveel verhalen alweer gehoord. Mijn dank dat u hier bent is echt supergroot.” Ook blikte zij terug op haar eerste periode in de gemeente. Ze haalde herinneringen op aan de kennismaking na haar installatie, toen veel verenigingen en organisaties zich kwamen voorstellen. “Dat voelde als een enorm welkom,” zei zij. “Mij werd toen gezegd: je staat er niet alleen voor. Het komt goed. En ik kan alleen maar zeggen: het is goed gekomen.” Ze vertelde ook over haar eerste werkdag als burgemeester op 4 april 2014. “Je krijgt een pikettelefoon die op ieder moment kan afgaan. Je bent vanaf het eerste moment verantwoordelijk. Dat voelde best spannend.”

In haar toespraak stond het begrip Naoberschap centraal. “Dat schrijven we met een hoofdletter,” zei Bronsvoort. Ze omschreef het als respect voor elkaar, fatsoen en zorg voor elkaar – in goede én in moeilijke tijden. Ze verwees naar perioden waarin lastige onderwerpen speelden, zoals boerenprotesten en discussies rond vluchtelingenopvang. Volgens haar bleef in Oost Gelre het gesprek mogelijk, ook als men het niet met elkaar eens was. “Ook bij moeilijke thema’s bleven mensen met elkaar in gesprek.” Daarnaast sprak zij over het sterke verenigingsleven en het economische klimaat in de gemeente. Ze noemde Oost Gelre een gemeente met betrokken inwoners, actieve organisaties en ondernemers die investeren in hun omgeving. Bronsvoort bedankte de gemeenteraad, de colleges waarmee zij samenwerkte, de ambtelijke organisatie en haar gezin. “Teamwork met de raad, teamwork met onze organisatie en teamwork met mijn gezin,” zei zij.

Tijdens de afscheidsreceptie droeg Bronsvoort symbolisch de ambtsketen over aan loco-burgemeester Jos Hoenderboom. Daarmee kwam een einde aan haar periode als burgemeester en werd het ambt tijdelijk waargenomen door Hoenderboom. Per 1 maart 2026 legt zij haar functie neer. Volgens Bronsvoort is het werk in de gemeente niet af, maar is het tijd om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester en een nieuwe bestuursperiode.

Ze sloot haar toespraak af met woorden die donderdagavond meerdere keren werden aangehaald: “Het was een voorrecht dat ik twaalf jaar uw burgemeester mocht zijn. Mag ik nog één keer zeggen: Oost Gelre is de mooiste gemeente die er is. Dank u wel.”

