Voorjaarsschoonmaak bij Huis Verwolde: kijkje achter de schermen

LAREN (GLD) – In maart opent Huis Verwolde in Laren vier keer de deuren voor een bijzondere rondleiding achter de schermen. Op 4, 10, 18 en 24 maart krijgen bezoekers een exclusief kijkje tijdens de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak van het historische huis.

Tijdens deze rondleiding laat het speciaal opgeleide housekeepingteam zien wat er allemaal komt kijken bij het onderhoud van het landhuis en de inventaris. Denk aan het schoonmaken van kroonluchters en het poetsen van zilver en koper. Bezoekers horen en zien hoe het huis al 250 jaar in stand wordt gehouden. In 2026 viert Huis Verwolde het jubileumjaar van de bouw.

De rondleiding is alleen in maart te volgen en biedt toegang tot vertrekken die normaal gesloten blijven voor publiek. Het programma begint om 10.00 uur met koffie of thee en gebak in de theeschenkerij in het onderhuis. De rondleiding duurt ongeveer twee uur.

Deelname kost € 19,50 voor volwassenen. Donateurs van het GLK en museumkaarthouders betalen € 6,00. Reserveren is verplicht via: 👉 https://www.glk.nl/verwolde. Het adres is Jonker Emilelaan 4 in Laren.

Vanaf 1 april start het reguliere seizoen en is het huis geopend op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

