LICHTENVOORDE — KRC Genk wint tweede editie van Olympia Talent Cup in Lichtenvoorde

De tweede editie van de Olympia Talent Cup heeft afgelopen weekend veel publiek naar sportpark De Treffer getrokken. Tijdens het internationale jeugdtoernooi genoten bezoekers van topwedstrijden, zomerse omstandigheden en veel sportieve strijd.

Op het veld was het niveau hoog. Teams uit binnen- en buitenland zorgden voor spannende wedstrijden en aantrekkelijk voetbal. Het toernooi trok daarnaast scouts, vertegenwoordigers van clubs, media, sponsors en bestuurders naar .

Na een sterke finaledag ging de toernooizege naar KRC Genk. AZ eindigde als tweede, gevolgd door LOSC Lille op de derde plaats. Gastheer S.V. Longa ’30 hield zich knap staande tussen het internationale deelnemersveld en verzamelde vier punten, waaronder een overwinning op Sparta Praag.

Ook naast het hoofdtoernooi was er aandacht voor de penalty cup. Opvallende deelnemer was Longa ’30-speelster Lotte den Older, het enige meisje binnen het deelnemersveld. Zij bereikte de finale en eindigde als tweede achter AZ-speler Caio Cloos.

Bij de individuele prijzen werd Alpha Diallo (KRC Genk) topscorer. Imrane Djaraoui (LOSC Lille) werd uitgeroepen tot beste speler, Rune Kilberth (Bayer Leverkusen) tot beste keeper en de fair play cup ging naar West Ham United.

De organisatie spreekt van een nog succesvollere editie dan vorig jaar. Met ruim honderd vrijwilligers verliep het toernooi volgens de organisatie vlekkeloos. De derde editie staat gepland op 15 en 16 mei 2027.

