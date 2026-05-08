AALTEN — Bywater Call uit Canada naar Oerkroeg Schiller

De Canadese band Bywater Call geeft op zondag 31 mei 2026 een concert in Oerkroeg Schiller in . Het optreden wordt georganiseerd door LSAmusic en begint om 15.00 uur.

Bywater Call komt uit Toronto en bestaat uit zeven muzikanten. De band combineert southern soul, blues en rootsrock en staat bekend om krachtige liveoptredens met zangeres Meghan Parnell als opvallende frontvrouw.

De band kreeg de afgelopen jaren internationaal erkenning. Zo werd Bywater Call meerdere keren genomineerd voor bluesprijzen in Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook stond de groep eerder op de Joe Bonamassa Keeping the Blues Alive Cruise en in Nederland op Bospop.

Tijdens het concert in Aalten speelt de band onder meer werk van het album Shepherd, dat goed werd ontvangen door fans en muziekmedia. De muziek is beïnvloed door onder anderen The Band, Otis Redding, Little Feat en Tedeschi Trucks Band.

Kaarten kosten 18 euro. Donateurs en sponsoren van LSAmusic kregen eerder voorrang, maar de verkoop is nu geopend voor alle muziekliefhebbers.

