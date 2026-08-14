Kruisjasavonden in Groenlo starten weer op 7 september

De kaartclub Grol in Groenlo start op 7 september met een serie kruisjasavonden, die elke eerste maandag van de maand plaatsvinden.

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De kaartclub Grol organiseert vanaf maandag 7 september weer een reeks kruisjasavonden. Deze vinden in principe plaats op de eerste maandag van elke maand.

De data voor de komende avonden zijn 7 september 2026, 12 oktober 2026 (een week later dan gebruikelijk vanwege de algemene ledenvergadering), 2 november 2026, 7 december 2026, 4 januari 2027, 1 februari 2027, 1 maart 2027 en 5 april 2027.

De avonden beginnen om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur. Tijdens het kaarten zijn er prijzen te winnen, zowel voor het spel als via een verloting. Iedereen die wil meedoen is welkom.

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