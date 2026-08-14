GROENLO — Vuurwerkshow tijdens Grolse Kermis afgelast vanwege droogte

De vuurwerkshow tijdens de Grolse Kermis is afgelast vanwege de droogte. De feesttent blijft open met muziek van Prime Partyband.

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De vuurwerkshow die vanavond gepland stond tijdens de Grolse Kermis gaat niet door. De organisatie heeft besloten het evenement te annuleren vanwege de aanhoudende droogte en de daarmee samenhangende veiligheidsrisico’s.

Hoewel het vuurwerk niet zal plaatsvinden, blijft de feesttent vanavond gewoon open. De Prime Partyband verzorgt daar het muzikale programma en zorgt voor een feestelijke afsluiting van de dag.

De Grolse Kermis duurt nog tot en met zondag en kent naast muziek en spel ook diverse tradities. Eerder werden al extra waterpunten en parasols geplaatst om bezoekers te beschermen tegen de hitte.

Meer informatie over het programma en de kermis is te vinden op de officiële pagina van de Grolse Kermis.

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