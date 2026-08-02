ACHTERHOEK — Landelijk vuurwerkverbod ook in Achterhoek van kracht

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In Nederland geldt sinds zaterdag 1 augustus een vuurwerkverbod voor consumenten. Tijdens de komende jaarwisseling mogen particulieren voor het eerst geen gewoon consumentenvuurwerk meer kopen, bezitten of afsteken. Het verbod heeft betrekking op vuurwerk uit categorie F2, waaronder cakes, compoundboxen en fonteinen. Licht fop- en schertsvuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes en knalerwten, blijft toegestaan. Ook carbidschieten valt niet onder het landelijke vuurwerkverbod, maar gemeenten kunnen daarvoor wel eigen regels stellen.

Professionele vuurwerkshows blijven mogelijk. Daarnaast kunnen burgemeesters onder strikte voorwaarden een ontheffing verlenen aan plaatselijke verenigingen en stichtingen. Zij moeten een aantoonbare lokale binding hebben en bij het afsteken gelden veiligheidsafstanden van 15, 40 of 60 meter, afhankelijk van het gebruikte vuurwerk. Gemeenten bepalen zelf of zij dergelijke ontheffingen willen toestaan.

De Achterhoekse gemeenten krijgen de komende maanden de tijd om het lokale beleid en de handhaving voor te bereiden. Daardoor is nog niet duidelijk of en waar tijdens de jaarwisseling georganiseerde vuurwerkactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Het kabinet voert het verbod in om vuurwerkletsel, schade, overlast en incidenten tijdens de jaarwisseling terug te dringen. Er komen ook inleverdagen voor mensen die nog consumentenvuurwerk hebben liggen. De locaties en data worden later bekendgemaakt.

Meer informatie staat bij de Rijksoverheid.

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