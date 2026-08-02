ACHTERHOEK — Bijna 90 procent van zon verdwijnt tijdens zonsverduistering

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In de is op woensdagavond 12 augustus een bijzondere gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Tijdens het hoogtepunt wordt bijna 90 procent van de zon door de maan bedekt. Het is de grootste verduistering die sinds 1999 vanuit Nederland kan worden waargenomen.

De verduistering begint rond 19.15 uur. Omstreeks 20.10 uur wordt het maximum bereikt en blijft nog slechts een smalle sikkel van de zon zichtbaar. Rond 21.03 uur is het verschijnsel voorbij. De exacte tijden kunnen per plaats enkele minuten verschillen.

De zon staat tijdens de verduistering laag boven de westnoordwestelijke horizon. Een plek met vrij uitzicht richting het westen is daarom noodzakelijk. Bomen, gebouwen en andere obstakels kunnen het zicht gemakkelijk belemmeren. Ook bewolking kan roet in het eten gooien.

Sterrenwacht Phoenix in organiseert een speciale kijkavond. Ook bij het Planetarium in Toldijk wordt aandacht besteed aan de verduistering. Bezoekers kunnen daar bij geschikte weersomstandigheden veilig naar het verschijnsel kijken.

Rechtstreeks naar de zon kijken is gevaarlijk, ook wanneer bijna 90 procent ervan is afgedekt. Gebruik uitsluitend een onbeschadigde eclipsbril die voldoet aan de norm ISO 12312-2. Een zonnebril biedt onvoldoende bescherming. Volgens de KNVWS duurt het na deze verduistering tot 2081 voordat vanuit Nederland weer een vergelijkbaar groot deel van de zon wordt bedekt.

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