Zomers weer brengt onverwachte risico’s voor brandwonden

Met de hittegolf in aantocht waarschuwen de Nederlandse Brandwonden Stichting en de drie brandwondencentra voor onverwachts gevaar. Oppervlaktes kunnen zo heet worden dat dit zeker bij de tere kinderhuid brandwonden tot gevolg kan hebben. “Mensen hebben vaak niet door dat alledaagse activiteiten met deze temperaturen opeens gevaarlijk kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan een fietszitje of glijbaan. Deze objecten kunnen zo warm worden dat deze brandwonden kunnen veroorzaken”, aldus Annebeth de Vries, hoofd van het kinderbrandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

Volgens de Vries moeten we vooral genieten van het mooie weer, maar wel blijven opletten. Een tuinslang waar water in zit kan bijvoorbeeld al opwarmen tot 60 graden, maar ook van een simpel autostoeltje kan het riempje al gevaarlijk warm worden. Enkele voorbeelden van onverwachte gevaren, waar kleine kinderen brandwonden van kunnen oplopen. Met het oog op de komende dagen is de dringende oproep aan ouders dan ook: wees je bewust van deze mogelijke gevaren.

Geen blote voeten

“Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat kinderen niet zomaar op blote voeten lopen. Tegels en zand worden tijdens deze warme dagen ontzettend heet. Ook zien we in het brandwondencentrum ongevallen bij kindjes die over gras of zand liepen waar kooltjes van een eerdere BBQ hebben gelegen. Doordat kinderen minder eelt hebben, kunnen dit soort situaties voor hen veel sneller gevaarlijk zijn dan voor volwassenen”, vult de Vries aan.

Barbecueën

“Tot slot nog het advies om tijdens de zomerse barbecue ook te blijven opletten. In een andere omgeving dan thuis in de keuken, kennen we de gevaren minder, hebben we minder routine en gebeuren er dus vaker ongelukken. We zien helaas dat dan in een onbewaakt moment een kindje toch met de hete barbecue in contact is gekomen”, aldus de Vries.

