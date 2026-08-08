BERKELLAND — Erwin Versteeg voorgedragen als nieuwe wethouder

Erwin Versteeg uit Enschede is voorgedragen als nieuwe wethouder van Berkelland ter opvolging van Ton Koenderink, die begin juli aftrad.

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Samen voor Berkelland heeft Erwin Versteeg uit Enschede voorgedragen als nieuwe wethouder van de . Hij wordt voorgesteld als opvolger van Ton Koenderink, die begin juli na slechts vijf dagen zijn functie neerlegde.

Versteeg is momenteel raadslid en fractievoorzitter van Belang van Enschede. Eerder was hij politiek actief voor de PVV en stond hij op kandidatenlijsten van BVNL en WZNL. Van 2018 tot 2022 was hij raadslid in Enschede en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 keerde hij terug in de raad. Tot nu toe heeft Versteeg nog geen ervaring als wethouder. Naast zijn politieke loopbaan heeft hij gewerkt in het bedrijfsleven, onder andere in de sectoren drukwerk, marketing en beveiliging.

De voordracht van Versteeg is opvallend omdat Samen voor Berkelland aanvankelijk de voorkeur gaf aan een kandidaat uit de eigen gemeente. Volgens de partij brengt hij de benodigde politieke en bedrijfsmatige ervaring mee om bij te dragen aan een stabiel gemeentebestuur.

De voordracht volgt op een onrustige periode binnen het college van Berkelland. Ton Koenderink trad op 6 juli af na discussie over zijn achtergrond, opleidingen, nevenfuncties en uitingen op sociale media.

De benoeming van Versteeg is nog niet definitief. Er volgt eerst een screening en een integriteitsonderzoek. Daarna beslist de gemeenteraad over zijn aanstelling. De datum van de waarin hierover wordt gestemd, is nog niet bekend.

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