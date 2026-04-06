WINTERSWIJK — Lezing ‘Wat eten we gisteren?’ in Bibliotheek Winterswijk

187 keer bekeken

Schrijver Onno Kleyn geeft op zondag 26 april om 15.00 uur een lezing in de Bibliotheek Winterswijk. Tijdens de bijeenkomst neemt hij bezoekers mee in de veranderingen van ons eetpatroon in de 20e eeuw. De lezing, getiteld ‘Wat eten we gisteren?’, laat zien hoe eetgewoonten in de afgelopen honderd jaar zijn veranderd. Waar vroeger het bord leeg moest voor er vla kwam, zijn tegenwoordig nieuwe ingrediënten zoals pasta, paprika en avocado niet meer weg te denken uit de keuken. Ook uit eten gaan werd steeds gebruikelijker en er kwam meer variatie op tafel.

Kleyn, bekend van zijn boeken en zijn werk voor de de Volkskrant, staat bekend om zijn toegankelijke en humorvolle manier van vertellen. Tijdens de middag deelt hij kennis en anekdotes over de ontwikkeling van ons dagelijks eten.

De lezing is bedoeld voor iedereen met interesse in eten en geschiedenis. Bezoekers kunnen rekenen op een herkenbare en informatieve middag, waarin ruimte is voor verwondering én gesprek.

Meer informatie is te vinden via: www.oostachterhoek.nl/zooo.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in