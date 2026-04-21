ACHTERHOEK/REGIO — Steeds meer Achterhoekers kiezen voor Düsseldorf Airport

Korte afstanden, samen met een ruim aanbod aan winkels en eetgelegenheden, kenmerken de terminal van Düsseldorf Airport. Rond Koningsdag en tijdens de Nederlandse meivakantie staan er bovendien speciale welkomstactiviteiten en aanbiedingen gepland voor gasten uit Nederland. - Foto: PR

Waar veel Nederlanders vroeger automatisch naar Schiphol reden, kiezen steeds meer reizigers uit Gelderland en de Achterhoek tegenwoordig voor Düsseldorf Airportⓘ . De Duitse luchthaven verwelkomde vorig jaar zo’n 1,6 miljoen Nederlandse passagiers en verwacht dat aantal dit jaar verder te zien groeien.

Voor veel vakantiegangers speelt vooral de afstand een rol. Düsseldorf ligt voor inwoners uit Oost-Nederland relatief dichtbij en is goed bereikbaar met de auto, trein en bus. Met meer dan 160 bestemmingen in 50 landen is het aanbod bovendien breed: van zonvakanties tot stedentrips.

Rond Koningsdag en de meivakantieⓘ speelt de luchthaven daar nadrukkelijk op in. Nederlandse reizigers worden extra welkom geheten met onder meer Nederlandstalige berichten en een opvallende oranje aankleding van de terminal.

Volgens Düsseldorf Airport is de groei van Nederlandse reizigers geen toeval. Steeds meer mensen ontdekken het gemak van vertrekken over de grens, waar parkeren, doorstroming en drukte vaak als overzichtelijker worden ervaren dan op grotere Nederlandse luchthavens.

