LIEVELDE – Ambachtsdagen in Achterhoeks Openluchtmuseum laten oude technieken zien

Het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde organiseert in augustus en oktober Ambachtsdagen met demonstraties van oude ambachten en technieken.

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Het organiseert op donderdag 13 en 20 augustus en donderdag 22 oktober Ambachtsdagen waarop oude ambachten en technieken worden gedemonstreerd. Vrijwilligers laten bezoekers zien hoe vroeger werd gewerkt met onder meer een rosoliemolen, een historische zagerij en ambachten als bakker, klompenmaker, houtdraaier en smid.

Bezoekers kunnen tijdens deze dagen onder andere zien hoe olie wordt geslagen in de rosoliemolen en hoe de zagerij functioneert. Daarnaast zijn er demonstraties van touwdraaien, spinnen, het maken van knipmutsen en het bewerken van vlas. Deze activiteiten geven een beeld van het dagelijkse leven en de ambachtelijke tradities in de van vroeger.

Het museum biedt ook films en audiotours aan die meer achtergrondinformatie geven over het leven in het verleden en de streektradities. Voor kinderen is er een speciale audiotour beschikbaar. Verder zijn er speeltoestellen en diverse activiteiten verspreid over het terrein, zodat het ook voor gezinnen aantrekkelijk is.

De Ambachtsdagen vinden plaats aan de Eimersweg 4 in . Meer informatie over het programma is te vinden op de website van het Achterhoeks Openluchtmuseum.

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