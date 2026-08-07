VRAGENDER — Zuid-Amerikaanse klanken tijdens laatste Boerenerfconcert

Het laatste Boerenerfconcert van 2026 in Vragender brengt Zuid-Amerikaanse muziek met Vocaal Ensemble Ex Arte en dansers van El Tamango.

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Op zondag 30 augustus klinkt in de tuinkas van Achterhoeks Goed aan de Vragenderweg 64B Zuid-Amerikaanse muziek tijdens het derde en laatste Boerenerfconcert van dit jaar. Het Vocaal Ensemble Ex Arte brengt vanaf 11.00 uur het programma Musica Sudamericana, een afwisselend koorprogramma met ritme, kleur en emotie.

Het concert bestaat uit een mix van en hedendaagse composities, deels a capella en deels begeleid door professionele musici. De muziek weerspiegelt de levendige en gepassioneerde sfeer van Zuid-Amerika. Daarnaast vertalen dansers van tangosalon El Tamango de passie van het repertoire in beweging, waardoor het optreden een complete beleving wordt.

Vocaal Ensemble Ex Arte is in de regio bekend van hun jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus Passion in de St. Werenfriduskerk en kerstconcerten zoals Christmas by Candlelight. Met dit programma verkennen zij een ander muzikaal terrein en nemen ze het publiek mee op een verrassende reis naar Zuid-Amerika.

Het concert begint om 11.00 uur en vindt plaats in de tuinkas van Achterhoeks Goed, Vragenderweg 64B in Vragender.

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