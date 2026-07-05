LOCHEM — Lochem staat in het teken van antiek en brocante tijdens Montmartre-markt

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Op het Marktplein en rond de Grote of Sint in vindt op zaterdag 11 juli de Montmartre antiek-, curiosa- en brocantemarkt plaats. Na een succesvolle editie vorig jaar keert het evenement terug met ongeveer 80 kramen.

Bezoekers kunnen tussen 09.00 en 16.00 uur terecht voor een gevarieerd aanbod van antiek, vintage, brocante, retro en curiosa. Standhouders uit heel Nederland bieden onder meer meubels, decoratie, verzamelobjecten en andere bijzondere vondsten aan.

De organisatie verwacht opnieuw veel belangstelling van zowel inwoners als toeristen en dagjesmensen. De markt is gratis toegankelijk en wordt gehouden op het Marktplein en rondom de eeuwenoude Grote of Sint , waarmee het centrum van voor een dag de sfeer van de Parijse wijk Montmartre krijgt.

De Montmartre-markt is geopend van 09.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Meer informatie is te vinden op www.lochem.nl.

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