LANDELIJK — Lonen stijgen opnieuw, maar groei in tweede kwartaal vlakt af

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Het mediane fulltime maandloon in Nederland is in het tweede kwartaal van 2026 uitgekomen op € 3.605. Dat is een stijging van 0,13 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Op jaarbasis ligt het loon bijna 5 procent hoger, blijkt uit de nieuwste Loonindex van Van Spaendonck.

Het onderzoek is gebaseerd op ruim 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken per maand van ongeveer 145.000 Nederlandse bedrijven. Volgens de onderzoekers is de beperkte stijging in het tweede kwartaal niet opvallend. Ook in voorgaande jaren bleef de loonontwikkeling in deze periode vaak achter bij de andere kwartalen.

Sinds 2018 is het mediane maandloon met ongeveer 38 procent gestegen. Daarmee houdt de loonontwikkeling volgens Van Spaendonck ongeveer gelijke tred met de inflatie over dezelfde periode.

Binnen cao’s stegen de lonen op jaarbasis sterker dan daarbuiten. Werknemers die onder een cao vallen zagen hun mediane loon met 5,35 procent toenemen, tegenover 3,31 procent voor werknemers buiten een cao.

Regionaal noteerde Utrecht de sterkste loonstijging in het tweede kwartaal, terwijl Zeeland het laagste mediane maandloon kende. Ook oudere werknemers profiteerden relatief sterk van de loonontwikkeling. De grootste stijging werd gemeten bij werknemers tussen de 63 en 67 jaar.

Van Spaendonck verwacht dat de loonontwikkeling de komende kwartalen verder gevolgd moet worden voordat conclusies kunnen worden getrokken over een structurele afvlakking van de loonstijging.

Meer informatie is te vinden op https://vanspaendonck.nl/nieuws/loonindex-2026-q2/.

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