ULFT — Inschrijving geopend voor 13e Dag van de Achterhoekse Popmuziek

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Muzikanten en locaties kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de 13e editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 november en brengt opnieuw tientallen optredens naar bijzondere locaties verspreid door de regio.

Tijdens de Dag van de Achterhoekse Popmuziek treden naar verwachting zo’n 50 bands, muzikanten en singer-songwriters op bij ongeveer 25 locaties in de . Van muziekcafés en musea tot kapschuren en brouwerijen: bezoekers kunnen op één dag kennismaken met een breed aanbod aan muziekstijlen en lokaal talent.

Het evenement wordt georganiseerd door en Poppunt . De organisaties willen met het initiatief de zichtbaarheid van de Achterhoekse muziekscene vergroten en artiesten de kans bieden om nieuw publiek te bereiken.

Alle muziekgenres zijn welkom, van rock, pop en blues tot folk, metal en elektronische muziek. Ook locaties die hun deuren willen openen voor optredens kunnen zich aanmelden.

Aanmelden en meer informatie is te vinden via Dag van de Achterhoekse Popmuziek.

💡 Wist je dat Wist je dat… de Dag van de Achterhoekse Popmuziek inmiddels voor de dertiende keer wordt georganiseerd en daarmee is uitgegroeid tot een van de grootste regionale muziekinitiatieven van de Achterhoek?

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