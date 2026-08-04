HOLTERHOEK — Marc Wielens opnieuw koning tijdens Holterhoekse kermis

Marc Wielens is na tien jaar opnieuw koning van Holterhoek geworden tijdens de kermis met vernieuwde opzet en veel activiteiten.

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Tijdens de Holterhoekse kermis op 1 en 2 augustus is Marc Wielens na tien jaar opnieuw gekroond tot koning van Holterhoek. Het jaarlijkse volksfeest trok veel bezoekers naar de feestweide naast café-restaurant Grenszicht, waar een vernieuwde opzet voor het eerst werd toegepast.

De festiviteiten begonnen zaterdag met het ophalen van het Koningspaar van 2025, koning Gerben Roerdink en zijn partner Christa Nijman, samen met jeugdkoning Jochem Wielens. Dit gebeurde onder begeleiding van de Vlearmoesband uit . Daarna vond het traditionele jeugd- en vogelschieten plaats, waarbij de strijd om de titels werd uitgevochten.

Maud Klein Avink werd gekroond tot jeugdkoningin. Na 568 schoten viel de titel van koning opnieuw toe aan Marc Wielens, die daarmee precies tien jaar na zijn vorige regeerperiode opnieuw de scepter zwaait. Winanda Wielens is koningin aan zijn zijde. De huldiging ging gepaard met een feestelijke sfeer.

Voor de jongere bezoekers waren er diverse activiteiten zoals springkussens, kinderspelen, schminken en een knutseltafel, die ook dit jaar weer veel belangstelling trokken. ’s Avonds bracht de band Fool House de feesttent in een goede stemming, wat zorgde voor een geslaagde avond.

Op zondagmiddag genoten veel Holterhoekers van een uitgebreide brunch in de feesttent, een traditie die elk jaar veel deelnemers trekt. Na enkele jaren afwezigheid vond ook weer een volleybaltoernooi plaats, met 16 teams die streden om de wisselbeker. Team KVK ging uiteindelijk met de overwinning aan de haal.

De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn, waarmee de Holterhoekers zich kunnen voorbereiden op het komende jaar.

Uitslagen van andere activiteiten tijdens de kermis:

Ringfietsen: 1e Janny Geverinck, 2e Ruben Steinkamp, 3e Marc Wielens

Balgooien: 1e Petra Bollen, 2e André Tuinte, 3e Ria Blanken

Jeugd Vogelschieten: Maud Klein Avink

Vogelschieten: Staart – Linda Geesink; Kop – Henk Bollen; Linker vleugel, Rechter vleugel en Romp – Marc Wielens

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