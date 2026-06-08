DOETINCHEM — Martin Koolhoven geeft filmcolleges bij Amphion Filmhuis in Doetinchem

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Filmliefhebbers krijgen deze zomer en najaar een bijzondere kans om films door de ogen van een topregisseur te bekijken. Regisseur Martin Koolhoven verzorgt op donderdag 19 juni en donderdag 2 oktober een filmcollege in het Filmhuis in , gevolgd door een filmvertoning die aansluit bij het thema van de avond.

Koolhoven, bekend van films als Oorlogswinter en Brimstone, neemt bezoekers mee achter de schermen van de filmwereld. Aan de hand van filmfragmenten, verhalen en analyses laat hij zien hoe filmmakers spanning opbouwen, personages vormgeven en verhalen vertellen.

Op 19 juni staat het thema Female Heroes centraal. Koolhoven bespreekt sterke vrouwelijke personages in de filmgeschiedenis. Aansluitend wordt de neo-noir thriller The Last Seduction vertoond.

Tijdens het tweede filmcollege op 2 oktober staat kunstmatige intelligentie centraal. Koolhoven onderzoekt hoe AI door de jaren heen in films is verbeeld en welke vragen dat oproept over technologie, macht en menselijkheid. Na afloop is de klassieker The Battle of Algiers te zien.

De bekroonde filmmaker is beide avonden persoonlijk aanwezig om zijn visie op de films en de thema’s te delen. Daarmee bieden de bijeenkomsten niet alleen een filmvertoning, maar ook een kijkje in de manier waarop een van Nederlands bekendste regisseurs naar cinema kijkt.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Amphion.

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