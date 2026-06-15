BREDEVOORT — Klimaattransitie als sociale beweging centraal tijdens Meet Up in Bredevoort

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In de in vindt op vrijdag 19 juni een Meet Up plaats rond de vraag hoe de klimaattransitie kan uitgroeien tot een sociale beweging. Aanleiding is de -documentaire Samen vergroenen, die voorafgaand aan het publieksgesprek wordt vertoond.

Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de rol van burgerinitiatieven in de energietransitie. Ondanks jaren van klimaatbeleid, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke discussies blijft de uitstoot van broeikasgassen een uitdaging. Volgens de organisatoren kunnen lokale initiatieven waardevolle lessen bieden voor de weg naar een duurzamere samenleving.

In de documentaire staat de democratisering van de energievoorziening centraal. Burgers, ondernemers en energiecoöperaties zoeken daarin naar nieuwe manieren om energie op te wekken en minder afhankelijk te worden van grote energiebedrijven. De vraag die tijdens de Meet Up centraal staat, is hoe deze betrokkenheid en maatschappelijke energie kunnen bijdragen aan bredere veranderingen.

De avond wordt geleid door Esther Ruesen. Een van de gasten is John Verheijden van , een lokale energiecoöperatie die zich inzet voor duurzame energieprojecten.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Bezoekers wordt wel gevraagd zich vooraf aan te melden via de website van de .

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