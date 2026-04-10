BREDEVOORT — Meet Up in Bredevoort over democratie en recht

In de Koppelkerk vindt vrijdag 24 april een Meet Up plaats over het thema ‘democratie en recht’. Aanleiding is de documentaire De MOB Methode van Ingeborg Jansen, die die avond wordt vertoond. De film gaat over Mobilisation for the Environment (MOB), een groep burgers die via de rechter de overheid confronteert met het naleven van milieuwetgeving. De documentaire vormt de basis voor een publieksgesprek waarin bezoekers samen met gasten in gesprek gaan over de werking van de rechtsstaat.

Tijdens de avond staat niet de vraag centraal wie er gelijk heeft, maar hoe verschillende partijen – ondanks tegengestelde belangen – toch tot oplossingen kunnen komen. Daarbij komen onderwerpen aan bod als de rol van burgers, de invloed van de rechter en de vraag hoe democratie en recht zich tot elkaar verhouden.

Regisseur Ingeborg Jansen is aanwezig om deel te nemen aan het gesprek. Andere gasten en de moderator worden later bekendgemaakt. De organisatie wil bezoekers handvatten bieden om het gesprek over maatschappelijke thema’s ook in de eigen omgeving te voeren.

De avond begint om 19.00 uur met de documentaire, gevolgd door een discussie vanaf 20.00 uur. Deelname is gratis, aanmelden kan via de website van de Koppelkerk.

